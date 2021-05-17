Penta, borsadaki ilk gününe değer kaybıyla başladı
Geçen hafta halka arzı tamamlanan Penta Teknoloji hisseleri, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde değer kaybetti.
2021 yılında halka açılan 12. şirket olan Penta Teknoloji hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. PENTA borsa koduyla 32 liradan işleme açılan Penta hisseleri, yüzde 0,5 düşüşle 31,84 liradan işlem görüyor.
588 milyon liralık halka arz büyüklüğüne ulaştığını açıklayan Penta Teknoloji'nin halka arzına yüzde 10 pay ayrılan yabancı yatırımcıdan talep gelmezken yurtiçi bireysel yatırımcının talebi ise ayrılan payın üçte birinde kalmıştı. Talep toplama sürecinde yurtiçi bireysel yatırımcının halka arzdan aldığı pay yüzde 18,99 olarak gerçekleşirken 18,4 milyon adet payın satışı yapılmıştı.