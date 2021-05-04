Penta Teknoloji'nin halka arzında 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak

Türkiye piyasalarında şirketlerin halka arz yarışı devam ediyor. Halka arz için SPK sürecini tamamlayan Penta Teknoloji, 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanacağını açıkladı. Penta Teknoloji, talep toplama süreciyle 18.378.752 TL nominal değerli 18.378.752 adet payını halka arz edecek.

İş Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, fiyat aralığı 32,00 TL- 38,00 TL olarak belirlendi.



Şirketin halka arz edeceği 18.378.752 adetlik payların dağılımı şöyle;



* Çıkarılmış sermayesinin 31.724.000 TL’den 43.724.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet pay

* Mevcut ortaklardan Güzde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait 5.401.901 TL nominal değerli 5.401.901 adet pay,

* Sinan Güçlü’ye ait 245.874 TL nominal değerli 245.874 adet pay,

* Mustafa Ergün’e ait 243.659 TL nominal değerli 243.659 adet pay,

* Bülent Koray Aksoy’a ait 243.659 TL nominal değerli 243.659 adet pay

* Mürsel Özçelik’e ait 243.659 TL nominal değeri 243.659 adet pay

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Güzde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ.’ye ait 2.334.631 TL nominal değerli 2.334.631 adet pay, Sinan Güçlü’ye ait 106.263 TL nominal değerli 106.263 adet pay, Mustafa Ergün’e alt 105.305 TL nominal değerli 105.305 adet pay, Bülent Koray Aksoy’a ait 105305 TL oominni değerli 105.305 adet ve Mürsel Özçelik’e ait 105.305 TL nominal değeri 105.305 adet pay olmak üzere toplam 2.756.809 TL nominal değeri ve toplamda halka arz edilen payların %15’ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanıyor.