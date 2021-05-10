Penta'nın halka arz büyüklüğü 588 milyon TL
Penta Teknoloji, geçen hafta gerçekleşen talep toplama süreci neticesinde şirket hisselerin yüzde 81'i 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya satıldı. 18,4 milyon adet pay 32 liradan halka arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 588 milyon TL olarak gerçekleşti
Penta Teknoloji halka arzında 94 binden fazla yatırımcı talep gösterdi. Talep toplama süreci sonunda fiyat 32,00 TL olarak belirlendi.
Halka arz sonunda 94 bin 536 yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen hisselerin yüzde 18,99'u, 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya ise hisselerin yüzdre 81,01'i satıldı.
Penta Teknoloji'nin halka arz sürecine liderlir eden İş Yatırım'ın halka arz sonuçlarına ilişkin KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:
"6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde talep toplanan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 18.378.752 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir."