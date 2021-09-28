Penti'de halka arz planı

ABD'li özel sermaye fonu Carlyle Group’un azınlık hissedarı olduğu iç giyim üreticisi Penti'nin Borsa İstanbul’da halka arzı değerlendirdiği belirtildi.

Penti Giyim'in halka arz sürecini yönetmesi için üç finansal danışman kurum ile görüşme halinde olduğu bildirildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre kaynaklar, şirketin gelecek yıl veya yatırımcı iştahına bağlı olarak daha ileri bir tarihte halka açılabileceğini belirtti.

Şirketin sermayesinin ne kadarını halka arz edeceği ise henüz belirlenmedi.

Penti’ye 2012 yılında yatırım yapan Carlyle yüzde 30 hissesini azaltmak istiyor. Penti’de kalan yüzde 70 hisse kurucu Kariyo ailesine ait.

Penti’nin Türkiye’de 300 mağazası bulunuyor. Şirketin 29 ülkede 100’den fazla mağaza ile faaliyet gösteriyor.