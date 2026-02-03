PepsiCo beklentileri aştı, büyüme görünümünü korudu

PepsiCo, açıkladığı son çeyrek finansal sonuçlarında kâr ve gelir kalemlerinde piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Şirket, performansta organik satışlardaki toparlanmanın etkili olduğunu bildirdi.

PepsiCo'nun dördüncü çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kârı 2,26 dolar olarak gerçekleşti. Analistlerin beklentisi 2,24 dolar seviyesindeydi. Aynı dönemde şirketin geliri 29,34 milyar dolara ulaşarak 28,97 milyar dolarlık piyasa tahminini geride bıraktı. Net satışlar yıllık bazda yüzde 5,6 artarken, organik gelir artışı yüzde 2,1 olarak kaydedildi.

Şirketin net dönem kârı 2,54 milyar dolar olurken, hisse başına kâr 1,85 dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı çeyreğinde net kâr 1,52 milyar dolar, hisse başına kâr ise 1,11 dolar düzeyindeydi.

2026 beklentileri değişmedi

PepsiCo, 2026 yılına ilişkin daha önce paylaştığı beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Şirket, organik gelir artışının yüzde 2-4 aralığında, sabit kur bazında çekirdek hisse başına kâr artışının ise yüzde 4-6 seviyesinde olmasını öngörüyor.