Perakende hisselerinde 'ceza' fiyatlaması

Hisseleri borsada işlem gören zincir marketler, Rekabet Kurulu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasının ardından ilk işlem gününde kayıplar yaşadı.

Geçen hafta piyasalar kapalı iken Rekabet Kurulu’nun ceza verdiği perakende gıda şirketleri Borsa İstanbul’un açılışında sert düştü.

Borsa İstanbul açılışını 1,5 puan artışla 1523 puandan gerçekleştirirken; Migros güne 3,18, BİM Marketler yüzde 2, Carrefoursa yüzde 0,15, Şok Marketler ise yüzde 2,70 kayıpla başladı.

Gün içerisinde en düşük seviye olarak; MGROS 33,940'ı, CRFSA 39,460'ı, SOKM 10,740'ı ve BIMAS 60,700'ü gördü.

Söz konusu hisselerin illk işlem gününde kapanış fiyatları ise şöyle oldu:

BIMAS: 64,000 (+%2,98)

MGROS: 34,880 (-%0,91)

SOKM: 10,940 (-%1,44)

CRFSA: 39,800 (-%1,78)

Kararı yargıya taşıyacaklar

Carrefoursa, ŞOK Marketler, Migros, BİM Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezasının iptali için yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

Şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu kararın kabul edilmediği ve yasal hak süresi içinde kararın iptali için yargı yoluna başvurulacağı ifade edildi.

Rekabet Kurulu COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda para cezası verdi.