Perakende satış hacmi yüzde 11 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 arttı. TÜİK verilerine göre, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 arttı.



Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,1 arttı



Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1 azaldı.



Perakende ciro yıllık yüzde 22,1 arttı



Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19 gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,8 arttı.