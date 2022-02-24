Petrol, 2014 Haziran'dan bu yana ilk kez 105 doları geçti

Tüm dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizi bugün askeri müdahaleye dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatılması talimatının ardından Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgelerine operasyon başlatmasının ardından dünya borsaları geriledi. ABD tahvil getirileri düşerken, dolar, altın ve petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.

Petrol, 2014 Haziran ayından bu yana ilk kez 105 doları aştı

Brent petrolün varili yüzde 6'yı aşan artışla 100 doları geçti. Brent petrolün varil fiyatı 2014 Haziran döneminden bu yana ilk kez 105 doları gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 7 civarı artarak 99,8 dolara yükseldi.

Altında artış yüzde 3'ü geçti

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatında sabah saatlerindeki yükseliş günün ikinci yarısında da sürüyor. 2021'in başından bu yana görülen en yükse seviyeyi geliştiren spot altının ons fiyatı, 1.970 dolara dayandı. Altın fiyatlarındaki günlük artış oranı yüzde 3'ün üzerinde seyrediyor.

Küresel borsalarda sert satışlar

Rusya'nın Ukrayna'nın askeri altyapısına yönelik operasyonları küresel hisse senedi piyasalarını vurdu. Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2'nin üzerinde, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4.4, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2.6 Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3.9, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4.3 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 3.3 değer kaybetti..

İşlemlerin sona erdiği Asya borsalarında da sert satışlar yaşandı. Günü yüzde 1,8 düşüşle kapanan Japonya'nın Nikkei endeksi gün içi işlemlerde yüzde 2,4 geriledi. Tokyo Nikkei 225 Endeksi Kasım 2020'den bu yana ilk kez 26 bin puanın altını gördü. Çin'de Shanhai Birleşik Endeksi de yüzde 1,74 düşüşle kapandı.

Şu sıralarda ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de ekside. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 669 puan, yüzde 2,02, S&P 500 vadeli endeksi 85,6 puan, yüzde 2,03 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 341,75 puan, yüzde 2,55 ekside.

Rus borsalarında işlemler durdu

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi. Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.

BUGÜN HANGİ VERİLER VAR?

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2021 yılı için tarım işletme işgücü ücret yapısı ile yapı izin istatistikleri verilerini açıklayacak (10.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 17 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek (16.00).

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasında Viyana’da görüşme gerçekleştirilecek.

Avrupa piyasalarında öne çıkan bir veri bulunmuyor. İsveç işsizlik (10.00), Çekya iş dünyası güven endeksi (11.00), İtalya sanayi ciroları (12.00), Hırvatistan tüketici fiyatları (13.00) takip edilecek veriler olacak.

Analistleri Avrupa'nın aksine ABD'den önemli veriler bekliyor. 2021 yılının son çeyrek dönemine ilişkin GSYH ikinci tahmini açıklanacak. İlk açıklanan rakamlarda büyüme yüzde 6,9 ile piyasa tahminlerinin çok üzerinde gelmişti (16.30).

ABD'nin diğer verileri işsizlik başvuruları (16.30), yeni konut satışları (18.00), doğal gaz stokları (18.30), DoE petrol stokları, Kansas City Fed imalat endeksi (19.00) olacak.