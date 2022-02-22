Petrol 7 yılın; altın 9 ayın zirvesini gördü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onaylandı. Putin'in Batı ile gerilimi artıran kararı ve konuşmaları sonrası AB ve ABD'den yaptırım mesajları geldi.

Küresel hisse senedi piyasalarında satış baskısı yaşanırken açık olan tüm borsalarda ve vadeli piyasalarda düşüşler yaşanıyor. ABD vadeli borsalarda yüzde 2'leri aşan düşüşler yaşanırken, dolar endeksi 96 seviyelerinde yer aldı. Asya borsaları da yüzde 2'leri bulan kayıplarla kapanış yaparken ABD vadeli endekslerde de yüzde 2'lerin üzerinde düşüş söz konusu. Moskova Borsası (MICEX), yüzde 6,6 değer kaybederek 2.853 puana, RTS endeksi de yüzde 10 azalarak 1.087 puana kadar geriledi.

BIST 100 yüzde 2 düştü

Türkiye de küresel satışlardan etkilenirken Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, güne yüzde 2,11 düşüşle 1.995 puandan başladı. 1979 puana kadar gerileyen endekste satış ağırlıklı yatay seyir izleniyor. Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.



Dolar/TL 13,80'i gördü

Uluslararası piyasalarda dolara olan talep güçlendi. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırırken, dün yüzde 0,1'lik artışla günü 13,6760'tan tamamlayan dolar/TL, bugün de 13,8099 ile 12 Ocak'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etti. Euro/TL'de ise yukarı yönlü hareketler daha sınırlı. Euro/TL kuru 15,50'nin altında tutunmaya çalışıyor.



Yurtiçi piyasada altının gramı 840 liradan işlem görüyor.

Altın ve petrolde yeni zirve

Petrol fiyatları, Ukrayna-Rusya gerginliğinin sıcak çatışmaya dönüşeceği endişelerinin artmasıyla yeniden 7 yılın zirvesine çıktı. Gerilimin tırmanması brent petrolü yüzde 4 yükselişle 96 doların üzerine taşıdı.

Ukrayna ile ilgili jeopolitik risklerin tırmanmasıyla spot altın fiyatları da 9 ayın zirvesini gördü ve 1.914 dolar seviyelerine kadar çıktı. Gece yarısı görülen 1.914 dolar sonrası bu sabah saatlerinde spot altının ons fiyatı 1.907 dolar civarında işlem görüyor.

Bu arada petrolün gözü bir yandan da Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer müzakerelerinde. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla günlük yaklaşık 1 milyon varil petrolün piyasaya arz edilebileceği değerlendiriliyor.