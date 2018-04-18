Petrol 72 dolara çıktı

18 Nisan 2018

Dün 71,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 71,89 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,69'luk artışla 72,19 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,11 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'deki petrol stoklarının azalması ve Ortadoğu'daki belirsizliklerin petrol fiyatlarını yükselteceğine işaret ederek, ekonomik ve siyasi alanda zor bir dönemden geçen Venezuela'nın petrol üretim miktarındaki düşüşün de bu algıyı güçlendirdiği belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 72,25 ile 72,49 dolar aralığının direnç, 71,77 ile 72,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA