Petrol, AB'nin Rusya'ya ambargo kararıyla 2 ayın zirvesinde

Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar yüzde 90 azaltacak ambargo kararı uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti.

AB'nin aldığı kararın ilk etapta Rusya'dan ithalatı üçte iki oranında azaltacak olmasının piyasada arz sıkışıklığına yol açacağı endişeleri ICE'de Brent petrolünün varil fiyatını 1,65 dolar artışla 123,32 dolara taşıdı.

NYMEX'de de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 3,66 dolar yükselerek 118,73 dolar seviyesine çıktı.

Analistler petrol fiyatlarının Mart ayında görülen zirvelere doğru hareket etmeye devam ettiğini, Çin'de pandemi tedbirlerinin gevşetilmesinin, ekonominin yeniden açılmasının yaratacağı talep artışına yönelik beklentilerin bu harekete destek verdiğini ifade ediyorlar.

OPEC+'nın 2 Haziran'da yapacağı toplantıda Batı'dan gelen üretimin daha fazla artırılması çağrılarına rağmen Temmuz ayı için günlük üretim artışını önceden belirlendiği gibi 432 bin varil olarak onaylaması bekleniyor.