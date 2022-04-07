Petrol arz endişeleri devam ederken yükseliyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) acil durum rezervlerinden piyasaya petrol arz etme hamlesi, arz tarafında aksaklık olacağına dair süregelen endişeleri dengeleyemedi. Ham petrol fiyatları, bahsi edilen duruma bağlı olarak bugün yukarı yönlü hareket ediyor.

Montel-Foreks'in haberine göre, Brent tipi ham Kuzey Denizi petrolü Haziran ayı vadeli kkontrat bugün en son 1,72 dolarlık artışla 102,79 dolar/varil seviyesinde görülürken, Batı Teksas (WTI) petrolü Mayıs vadeli kontrat ise 1,51 dolar yükselişle 97,74 dolar/varil seviyesinden el değiştirdi.

Petrol fiyatları, dünkü seansta yüzde 5'in üzerinde gerilemişti.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, Çarşamba günü (dün) geç saatlerde, "IEA, 120 milyon varillik toplu petrol stoku salımıyla ilerliyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Birol, buna ABD'nin stratejik petrol rezervinden elde ettiği toplam kazancın bir parçası olarak katkıda bulunduğu 60 milyon varil dahil olduğunu kaydetti ve "Belirli katkılarla ilgili daha fazla ayrıntı yakında kamuoyuna açıklanacak" şeklinde bilgi paylaştı.

ANZ Bank analistleri paylaştıkları bir notta Birol'ün açıklamasını, "Bu, daha fazla arz kesintisi korkusunu hafifletti" sözleri ile yorumluyor. Ancak Fatih Birol'un Rusya'nın petrol üretiminin bu ay dörtte bir oranında düşmesini ve küresel piyasada günde 3 milyon varillik "büyük bir boşluk" bırakması ihtimali de ANZ analistlerinin notunda yer alan bir diğer konu olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, İran petrolünün boşluğu doldurmaya yardımcı olma olasılığı da azalıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran nükleer müzakerelerinde gerçekte bir anlaşmaya varma konusunda aşırı iyimser bir pozisyonda olmadığını açıkladı.

Washington ve Tahran, nükleer programı sırasında uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili tartışmalara kilitlenmiş bulunuyor.