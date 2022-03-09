Petrol, bugün de 130 doların üzerinde

ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama, İngiltere'nin de Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar kademeli olarak azaltma kararı almasının küresel petrol arzı konusunda yarattığı endişeler fiyatlara yön vermeye devam ediyor.

Rusya'dan petrol ve gaz ithalat yasağına ABD'nin Avrupalı müttefikleri ve Japonya'nın şu an için destek vermemeleri fiyatlarda çok hızlı bir yükselişin önüne geçse de ICE'de Brent petrolü 130 dolar/varil seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Rusya, küresel piyasalara günde 7 milyon varil/gün petrol ihrac ediyor ve bu petrolün piyasaya gelmemesi halinde oluşacak arz açığını kapatacak bir kapasite bulunmuyor.

ABD, piyasalara petrol arzının artırılması için stratejik rezervlerinden daha fazla petrol satmayı değerlendirmekle birlikte Venezuela ve İran petrollerinin piyasaya dönmeleri için yaptırımları kaldırma, gevşetme seçeneklerini de değerlendirmeye devam ediyor.

ICE'de Mayıs vadeli Brent petrolü şu sıralarda düne göre 2,60 dolar artışla 130,58 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü 2,1 dolar yükselişle 125,80 dolar/varilde.