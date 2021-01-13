Petrol fiyatı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez 57 doları geçti

ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerden daha sert bir düşüş göstermesi brent petrolün varil fiyatının 24 Şubat'tan bu yana ilk kez 57 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı.



API verilerini ABD'de petrol stoklarının 5,8 milyon varil/gün azaldığına işaret etmesinin ardından hızlanan alımlarla ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 57,42 dolar seviyesini gördü.



NYMEX'de de Batı Teksas petrolü düne göre 0,68 dolar artışla 53,89 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişte API verilerinin yanı sıra Çin ekonomisine yönelik iyimserliğin de rol oynadığını ifade ediyorlar.