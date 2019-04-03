Petrol fiyatı 70 doları aştı

03 Nisan 2019

İran petrolü için 8 ülkeye verilen muafiyetin kaldırılma ihtimali ve devam eden üretim kısıntıları petrol fiyatını 70 doların üzerine taşıdı.

Dün 69,45 dolardan güne başlayan ve gün içinde 69,78 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,12 dolara çıktı. Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 62,83 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımlarını artıracağı yönündeki açıklamalar ile OPEC'in üretim kısıntısı fiyatların yükselişini destekledi. OPEC, geçen yıl aralıkta Rusya'nın başı çektiği bazı OPEC dışı ülkelerle birlikte üretimini günlük 1,2 milyon varil düşürme kararı almıştı.

Petrol piyasalarında bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin ham petrol stok verileri takip edilecek. Stokların beklenenden düşük gelmesi halinde fiyatlardaki yükselişin devam etmesi bekleniyor.

İran petrolü için muafiyet uzayacak mı?

Piyasalarda iyimserlik arttı