Petrol fiyatı 75 doları aştı

25 Nisan 2019

İran'dan petrol ithalatı için verilen muafiyetlerin uzatılmayacağının açıklanması sonrası yükselişe geçen Brent fiyatı 75 doları gördü.

Daha önce Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, İtalya ve Yunanistan'a 180 günlük muafiyet tanıyan Trump yönetimi, hafta başında, süresi 2 Mayıs'ta sona erecek bu iznin uzatılmayacağını bildirdi.

Geçen Cuma 72 doların hemen altından fiyatlanan Brent petrolün varil fiyatı hafta başından bu yana yukarı yönlü.

Arz endişelerini gidermeye yönelik açıklamalar da yükselişi durduramadı ve bugün 75,01 dolar ile 31 Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviye görüldü.

ABD'de geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 100 bin varil artan üretim de tırmanışa engel olamadı.

Petroldeki yüksek seviyeler, Türkiye gibi ithalatçı ülkeleri zor durumda bırakıyor. Enflasyon ve bütçe göstergeleri artışlardan olumsuz etkileniyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de, ülkesinin ihtiyaç duyduğu kadar petrol ihraç etmeyi sürdüreceğini ve ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin sonuçsuz kalacağını söyledi.