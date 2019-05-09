Petrol fiyatı geriledi, altın yatay
Ticaret geriliminin tırmanmasıyla petrol fiyatı yüzde 1 geriledi, altın ise yatay kaldı.
Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki beklenmeyen düşüşe rağmen ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasına ilişkin endişelerle yüzde 1 geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.9 düşüşle 69.72 dolara geriledi.
Altın fiyatları ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde yatay seyrederken, devlet tahvilleri ve yene olan talep ve başlıca teknik direnç seviyesi güvenli liman altının kazanımlarını sınırladı. Spot altının ons fiyatı 1,281.19 dolarda bulunuyor.
Kaynak: Reuters