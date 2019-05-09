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Petrol fiyatı geriledi, altın yatay

Ticaret geriliminin tırmanmasıyla petrol fiyatı yüzde 1 geriledi, altın ise yatay kaldı.

Petrol fiyatı geriledi, altın yatay
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Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki beklenmeyen düşüşe rağmen ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasına ilişkin endişelerle yüzde 1 geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.9 düşüşle 69.72 dolara geriledi.

Altın fiyatları ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde yatay seyrederken, devlet tahvilleri ve yene olan talep ve başlıca teknik direnç seviyesi güvenli liman altının kazanımlarını sınırladı. Spot altının ons fiyatı 1,281.19 dolarda bulunuyor.

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Kaynak: Reuters