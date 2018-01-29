Petrol fiyatı geriledi

29 Ocak 2018

Petrol fiyatı yeni haftaya düşüşle başladı.

Cuma günü 70,01 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,81 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,40 dolardan açıldı. Petrol fiyatı saat 07:40'ta yüzde 0,19 azalışla 70,03 dolar seviyesinde yer aldı.

ABD petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta arttı. Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 22-26 Ocak'ta ABD'de 12 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 759'a yükseldi.

Analistler, geçen hafta açıklanan ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün petrol fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Ayrıca, petrol piyasasındaki şirketlerde talebinin güçlü şekilde artması, dünya genelindeki zayıf dolar kuru ve OPEC ile Rusya'nın petrol kısıntı kararına bağlı kalmalarının fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeyi güçlendirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA