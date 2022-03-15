Petrol fiyatları 100 doların altına indi

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin devam etmesi ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in COVID-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri petrol fiyatlarını 2 haftanın en düşük seviyesine indirdi. Kademeli düşüş devam ederken gün ortasında brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına çekildi.

ICE'de Mayıs vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 9 dolar düşerek 97,50 dolar seviyesine kadar geriledi

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 1 Mart'tan bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin altına inerek 93 dolar seviyesini gördü.

Ancak analistler petrol fiyatlarındaki gerilemeye temkinli yaklaşıyorlar. Bir ateşkes ilan edilse bile Batı'nın Rusya'dan enerji ve petrol ithalatını sınırlayacak tedbirler almaya devam etme eğiliminde olduğuna dikkat çeken analistler, Rus petrolünün piyasaya erişiminin azaltılmasını ikame edecek bir arz gündeme gelmediği sürece fiyatların yüksek kalacağını vurguluyorlar.

Euro/TL, 16'nin altını gördü Piyasalarda düşen tansiyonla birlikte Türk Lirası da değerleniyor. Geçen hafta 14,90'ın üzerini gören dolar/TL, bugün yüzde 1'i aşan düşüşle 14,50'nin altını gördü. Benzer euro/TL ise 15,97 ile 16 liranın altına çekildi

Altın fiyatları 1.920 dolara geriledi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte yatırımcıların güvenli liman algısıyla yükselen altın fiyatları, savaş gündeminden gelen iyimser haberlerle tersine döndü. Spot altının ons fiyatı 2 haftanın en düşük seviyeleri olan 1.920 dolara kadar geriledi. İki haftalık süreçte spot altın 2.070 dolar ile tüm zamanların zirvesi olan 2.075 dolara yaklaşmıştı.