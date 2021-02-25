Petrol fiyatları 13 ayın en yüksek seviyesini gördü

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 13 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gevşek para politikasının devam edecek olması ve ABD'nin düşük ham petrol üretimi fiyatlara destek verdi.

ICE'de Nisan vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 67,44 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre 7 cent artışla 67,11 dolar seviyesinde.



NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 63,67 dolar/varile kadar yükselişin ardından düne göre 8 cent kayıpla 63,14 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.



Petrol piyasasında gözler OPEC+'nın 4 Mart tarihinde yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda.

OPEC'e yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, 4 Mart toplantısında petrol fiyatlarında toparlanma sonrası Nisan ayında üretim kısıntısının 500 bin varil gün gevşetilmesi önerileri ele alınacak. Ancak bazı kaynaklar, pandemi ile mücadelenin devam etmesinin yarattığı riskler dikkate alınarak üretim seviyesinin değiştirilmemesi önerileri olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Brent petrolü için destek seviyesi 66,97 dolar/varilde, ilk direnç ise 67,57 dolar/varil. Buranın aşılması halinde 68,07 dolar yeni hedef haline gelecek.