Petrol fiyatları, 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin devam etmesi ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in COVID-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri petrol fiyatlarını 2 haftanın en düşük seviyesine indirdi.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 1 Mart'tan bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin altına inerek 96,70 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 5 düşüşle 97,86 dolar seviyesinde.

Ancak analistler petrol fiyatlarındaki gerilemeye temkinli yaklaşıyorlar. Bir ateşkes ilan edilse bile Batı'nın Rusya'dan enerji ve petrol ithalatını sınırlayacak tedbirler almaya devam etme eğiliminde olduğuna dikkat çeken analistler, Rus petrolünün piyasaya erişiminin azaltılmasını ikame edecek bir arz gündeme gelmediği sürece fiyatların yüksek kalacağını vurguluyorlar.

ICE'de Brent petrolü de düne göre yüzde 5,12 düşüşle 101,43 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.