Petrol fiyatları 3 ayın zirvesinde

03 Haziran 2020

OPEC+ üyelerinin 9,7 milyon varil günlük üretim kısıntısını Ağustos sonuna kadar uzatacakları beklentisi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını son 3 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. API tarafından derlenen verilerin ABD ham petrol stoklarında düşüşe işaret etmesinin de desteği ile brent petrolünün varil fiyatı 6 Mart'tan bu yana ilk kez 40 dolar/varil seviyesinin üzerine yükseldi.

Brent petrolün varili 40,42 dolar seviyesine kadar yükselişi ardından bu sabah saatlerin 40,20 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolünün varili ise düne göre 79 cent artışla 37,60 dolar/varil seviyesinde.



OPEC+'ın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantıda 9,7 milyon varil/günlük üretim kısıntısının Temmuz sonu veya Ağustos sonuna kadar uzatılması önerisinin yanı sıra, üretim kısıntısının 7,7 milyon varil/güne indirilerek Aralık ayına kadar uygulanması teklifi de tartışılacak. Ancak son gelen haberler, Rusya'nın kısıntıyı sadece 1 ay sürdürmeyi kabul ettiği, Suudi Arabistan'ın ise yıl sonuna kadar sürdürmek de kararlı olduğu yönünde.