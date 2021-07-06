Petrol fiyatları 34 ayın zirvesinde

Petrol fiyatları, dünya genelinde petrol talebi toparlanırken OPEC+ toplantısının iptal edilmesinin ardından arzın daralacağı beklentileriyle Brent ve hafif ham petrolün 2018'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kazanımlarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,3 yükseldikten sonra yüzde 0,4 artışla 77,48 dolarda işlem gördü. Brent ham petrol ilk işlemlerde 77,61 dolarda 29 Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü.

ABD hafif ham petrolü geçen cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 2 yükselerek 76.69 dolarda seyretti. ABD hafif ham petrolü ilk işlemlerde 76,77 dolarda 3 Ekim 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

OPEC+ toplantısı iptal, yeni tarih yok

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC+ Bakanlar Komitesi'nin dünkü toplantısının yapılan ön görüşmelerde bir uzlaşma zemini sağlanamaması nedeniyle iptal edildiğini ve yeni toplantı için bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

OPEC+ kaynaklarına göre BAE'nin OPEC+ üretim kısıntısı anlaşmasının Nisan 2022 sonrasına uzatılması önerilerini kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle OPEC+ Bakanlar Komitesi dün bir araya gelemedi.

OPEC+ Bakanlar Komitesi'nin toplanamaması Ağustos ayı için üretim miktarında bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor. Ancak OPEC+ kaynakları, Bakanlar Komitesi'nin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceğini ve Ağustos ayı için yeni üretim miktarı belirleneceğini savunuyorlar.

Irak Petrol Bakanı Ihsan Abdul Jabbar da ülkesinin OPEC+ anlaşmasına bağlı oldruğunu ve petrol fiyatlarının cari seviyelerin üzerine tırmandığını görmek istemediğini söyledi.

Cari üretim kısıntısı anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması ve petrol üretiminin kademeli olarak artırılması taraftarı olduklarını belirten Jabbar, önümüzdeki 10 gün içinde yeni bir OPEC+ toplantısı yapılmasını umduğunu vurguladı.