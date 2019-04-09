Petrol fiyatları 5 ayın en yükseğinde
OPEC'in üretim kesintileri ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya yaptırımları petrolü 71 doların üzerine taşıdı. Ayrıca Libya'da devam eden iç çatışmalar da fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.
Petrol fiyatları OPEC ülkelerinin arz kesintisinin devam ettiği, ABD'nin İran ile Venezuela'ya yaptırım uyguladığı ve Libya'da şiddetin arttığı bir ortamda piyasaların sıkılaşmasıyla beş ayın yeni zirvesini gördü.
Brent ham petrolünün varil fiyatı 71.34 dolar ile Kasım sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 düşüşle 71.18 dolara geriledi.
Kaynak: Reuters