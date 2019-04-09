ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

Petrol fiyatları 5 ayın en yükseğinde

OPEC'in üretim kesintileri ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya yaptırımları petrolü 71 doların üzerine taşıdı. Ayrıca Libya'da devam eden iç çatışmalar da fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.

Petrol fiyatları 5 ayın en yükseğinde
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Petrol fiyatları OPEC ülkelerinin arz kesintisinin devam ettiği, ABD'nin İran ile Venezuela'ya yaptırım uyguladığı ve Libya'da şiddetin arttığı bir ortamda piyasaların sıkılaşmasıyla beş ayın yeni zirvesini gördü.

Brent ham petrolünün varil fiyatı 71.34 dolar ile Kasım sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 düşüşle 71.18 dolara geriledi.

Kaynak: Reuters

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.