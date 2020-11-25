Petrol fiyatları 50 dolara koşuyor

Petrol, ABD ham petrol stoklarında beklenmedik artışa rağmen COVID-19 aşısının yakıt talebini artıracağı umutlarından destek bularak dört gündür yükselişini sürdürdü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yaklaşık yüzde 4 yükselerek son 8 ayın zirveine çıkmıştı. Bugün ise brent petrol varil fiyatı yüzde 1'in üzerinde artışla 48.40 dolara seviyelerine yükseldi. ABD hafif ham petrolü de benzer bir grafikle 45,38 dolara çıktı.

Aşı çalışmaları ve ABD seçim sonuçları yükselişi destekliyor

Öte yandan, petrol fiyatları dünya genelinde artan COVID-19 vakalarına ve özellikle Avrupa'daki büyük ekonomilerde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşın, aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin ekonomik toparlanmaya dair umutları artırmasıyla yükselmeye devam ediyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunması da piyasalarda yaşanan belirsizliği azaltarak fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Aramco tesislerine saldırı etkili oldu

Koronavirüs salgınına yönelik aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen fiyatlarda dün Saudi Aramco'nun petrol dağıtım istasyonuna düzenlenen saldırı da etkili oldu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, dün sabaha karşı yerel saatle 03.50'de Cidde'nin kuzeyindeki petrol dağıtım istasyonunun yakıt deposunda yangın çıktığını duyurmuştu. Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cidde'de Saudi Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını açıklamıştı.