Petrol fiyatları 59 dolara yaklaştı

OPEC+'nın dün yapılan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin arz kısıntısı politikasında bir değişiklik önermemesi ve ABD'de ham petrol stoklarının 2020 Mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeye inmesi petrol fiyatlarını yükseltti.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 58,99 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından şu sıralarda düne göre 23 cent artışla 58,69 dolardan işlem görüyor.



NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 30 cent yükselişle 55,99 dolar/varil seviyesinde. Analistler, COVID-19'a karşı aşılamanın gelişiminin petrol fiyaklarında ana yönlendirici olmaya devam edeceğini, aşılamannın hızlanmasını enerji üreticilerinin pandemi öncesindeki davranıylarına dönebilecekleri ve bunu fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceğini de ifade ediyorlar.



Teknik analistler ise Brent petrolünde yukarı hareketin 59,13-59,32 dolar/varil aralığına, Batı Teksas petrolünde ise 56,23 dolar/varile kadar devam edebileceğini belirtiyorlar.