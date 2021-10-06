Petrol fiyatları 7 yılın zirvesinde

Petrol fiyatları, ham petrol, doğalgaz ve kömür piyasalarında görülen sıkışıklık belirtileri üzerine enerji arzına ilişkin küresel endişelerin artmasıyla art arda beşinci gününde artarak 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi.



Brent petrolü, OPEC+ olarak bilinen ülkelerin hafta başında, üretim artışını daha da artırmak yerine planlı üretim artışına gitmeye karar vermelerinin ardından, arz endişesiyle dördüncü gününde yükseldi.

ABD hafif ham petrolü erken işlemlerde varil başına 79.18 dolara yükselerek 10 Kasım 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yüzde 0,15 artıda 79.05 dolardan

işlem gördü.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,15 artışla 82,68 dolara yükseldi. Brent petrolde 86 doların aşılması durumunda fiyatlar 7 yılın zirvesini görmüş olacak.



OPEC+ Pazartesi günkü toplantısında, üretimi Nisan 2022'ye kadar her ay 400,000 varil/gün

düzeyinde artırmak üzere Temmuz ayında yaptığı anlaşmada değişiklik yapmamıştı. OPEC'in

kademeli üretim artışlarıyla var olan 5.8 milyon varillik kesintileri azalmış

olacak.