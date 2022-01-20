Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 7 yılın zirvesinden geriledi. Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol akışının yeniden sağlanması ve kar realizasyonları petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

ICE'de Mart vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 87,29 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından şu sıralarda düne göre 13 cent kayıpla 88,31 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise düne göre 13 cent artışla 87,09 dolar/varil seviyesinde.

Analistler, IEA'nın petrol talebinin bu yıl pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkma yolunda ilerlemeye devam ettiği yönündeki raporun ve OPEC+ üreticilerin üretim artışında hedeflerin gerisinde kaldıklarına yönelik açıklamaları fiyatlara destek vermeye devam ettiğini belirtiyorlar.