Petrol fiyatları 74 dolar sınırına yükseldi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları COVID-19'un yeni varyantı Omicron'ın küresel ekonomide büyümeyi yavaşlatacağı endişelerinin azalması ile yükseldi.

2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması için Viyana'da yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının İran'ın petrol piyasalarına dönüşünü geciktirecek olması da petrol fiyatlarına destek verdi.

ICE'de Şubat vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 75 cent artışla 73,83 dolar seviyesinde. NYMEX'de Ocak vadeli Batı Teksas petrolü de 1,01 dolar yükselişle 70,50 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Suudi Arabistan'ın pazar günü Asyalı müşterileri için Ocak ayı petrol satış fiyatına zam yapmasının petrol piyasasına olan güvene işaret etmesinin de fiyatlara destek vermeye devam ettiğini vurguluyorlar.