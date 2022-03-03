Petrol fiyatları 9 yılın zirvesinde

Petrol fiyatları, yükselişini sürdürüyor. Ticarette gerçekleşen kesintiler ve Ukrayna krizi nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından Rusya'dan yapılan sevkiyatlardaki aksamaların arz endişelerini kuvvetlendirmesiyle Brent ham petrolü 118 doları aşarken, ABD hafif ham petrolü de 11 yılın zirvesini gördü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı gün içerisinde 118 dolara kadar yükselerek Şubat 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak yüzde 3,2 artarak 116,60 dolardan işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü gün içerisinde 113,31 dolar ile 11 yılın zirvesini görmesinin ardından 113,01 dolardan işlem gördü.

Japonya, yüksek petrol fiyatlarına karşı tedbirler alacak

Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, yüksek petrol fiyatlarına karşı bir tedbirler paketi hazırlayacaklarını söyledi.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Matsuno, petrol fiyatlarında yükselişin ele alındığı toplantıda, konuyla ilgili bakanların yarın bir araya gelmelerinin ve alınacak tedbirleri değerlendirmelerinin kararlaştırıldığını ifade etti.

Matsuno, alınacak terbirler arasında sert fiyat değişimlerinin etkilerini hafifletmeye yönelik uygulamanın genişletilmesinin de yer alacağını vurguladı.