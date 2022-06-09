Petrol fiyatları, Çin verileriyle dalgalandı
Petrol fiyatları, Çin güçlü ihracat veriler nedeniyle arttı, yeni kapanmalar sınırladı.
Petrol fiyatları, Çin'de ihracat verilerinin beklenenden daha güçlü açıklanmasının ardından 23 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrederken, Shanghai'de yeni kapanmalar kazancı sınırladı.
Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 07.04'te 35 sent (%0,3) artarak 123,93 dolar/varile kadar çıktı. ABD'de Temmuz vadeli vBatı Teksas ham petrol vadeli işlemleri 24 sent (%0,2) artarak 122,35 dolar/varile çıktı.
Her iki vadeli işlem dün 8 Mart'tan beri en yüksek seviyelerinde kapanmıştı.