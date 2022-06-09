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Petrol fiyatları, Çin verileriyle dalgalandı

Petrol fiyatları, Çin güçlü ihracat veriler nedeniyle arttı, yeni kapanmalar sınırladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Petrol fiyatları, Çin'de ihracat verilerinin beklenenden daha güçlü açıklanmasının ardından 23 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrederken, Shanghai'de yeni kapanmalar kazancı sınırladı. 

Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 07.04'te 35 sent (%0,3) artarak 123,93 dolar/varile kadar çıktı. ABD'de Temmuz vadeli vBatı Teksas ham petrol vadeli işlemleri 24 sent (%0,2) artarak 122,35 dolar/varile çıktı. 

Her iki vadeli işlem dün 8 Mart'tan beri en yüksek seviyelerinde kapanmıştı.

 