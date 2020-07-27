Petrol fiyatları COVID-19 ve ABD-Çin endişeleri etkisiyle düştü
Artan COVID-19 endişeleri petrol fiyatlarını karantina ve talepte düşüş ihtimalleri etkisiyle düşürürken ABD ve Çin arasındaki gerilimler de petrol piyasalarını etkiliyor.
COVID-19 salgınında Çin'den gelen son 3 ayın en yüksek vaka artışı sayısı ve İspanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın kısıtlamaları yeniden sıkılaştırması ikinci dalga endişelerini artırması ve ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin yatırımcıları güvenli varlıklara itmesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü değiştirdi.
Gelişmeler etkisiyle eylül ayı teslimatları için Brent petrol fiyatı yüzde 0,18 düşüşle 43,26 dolardan ve ABD hafif petrolü yüzde 0,24 kayıpla 41,19 dolardan işlem görüyor.