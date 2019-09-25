Petrol fiyatları da üretim de normale döndü

25 Eylül 2019

Beklenenden daha kısa sürede petrol üretiminde eski rakamlara ulaşan Suudi Arabistan'ın Abqaiq petrol rafinerisinin günlük ham petrol üretimi pazartesi günü verilen bilgilere göre yaklaşık 3 milyon varil seviyesindeyken şu anda üretim 4.9 milyon varil seviyesinde. Khurais'te ise günde 1.3 milyon varil petrol üretiliyor.

Petrol fiyatları da normale döndü

Geçtiğimiz hafta 65 doların üzerinde kapanan petrol fiyatları da Suudi Arabistan'ın normale dönen petrol üretimiyle birlikte düşüşe geçti. Bugün içerisinde en düşük 61,7 dolar seviyesini gören petrol fiyatları saat 16:00 itibarıyla 62,05 dolardan işlem görüyor.



14 Eylül'de gerçekleştirilen saldırılar tüm dünyada petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi yarıya inerek 5.7 milyon varil azalmıştı. Saldırı öncesi son işlem günü olan 13 Eylül'de brent petrolün varil fiyatı ise 60,2 dolardan işlem görüyordur. Saldırının ardından ilk işlemlerde petrol fiyatları 71,55 dolara kadar fırlamıştı.



Eylül sonuna kadar normale döneceği açıklanmıştı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman ve Aramco CEO'su Amin Nasser petrol üretiminin Eylül sonuna doğru eski seviyesine döneceğini söylemişlerdi.

Saldırıların ardından %20 artan petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin yakın zamanda eski seviyesine döneceğini söylemesinin ardından düşüş göstermişti. Bugün ham petrol varil fiyatları 1 dolardan fazla düşerek 62 dolar seviyesinden işlem görüyor. Suudi yetkililer, geniş stoklarından ve diğer alanlardan petrol sağlayarak arzı saldırı öncesi seviyede karşılamayı başardıklarını açıkladılar.