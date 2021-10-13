Petrol fiyatları dünün ardından bugün de düşüşte

Petrol fiyatları, Çin, Hindistan ve Avrupa'da yükselen kömür ve doğalgaz fiyatlarının enflasyonu yükselterek küresel büyümeyi yavaşlatacağı ve petrol talebini azaltacağı yönündeki endişelerin artmasıyla dünkü seansta dalgalı seyrin ardından bugün düştü.

Bir yılın en yüksek seviyesine yakın işlem gören güçlü ABD doları da, diğer para birimlerine sahip olan yatırımcılar için petrolün maliyetini artırarak fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün kaydettiği 23 sentlik düşüşün üzerine yüzde 0,8 gerileyerek 82,72 dolara indi.

ABD hafif ham petrolü dün kaydettiği 12 sentlik yükselişten sonra yüzde 0,9 düşüşle 79,93 dolara geriledi.