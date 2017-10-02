Petrol fiyatları düşüşe geçti

02 Ekim 2017

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 56,55 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 57,26 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 57,41 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,67 dolardan açıldı. Brent, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,21 azalışla 56,55 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 51,56 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Cuma günü ABD'den gelen petrol kule sayısındaki artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) katılımcılarının üretimlerinde artış olduğu söylentilerinin, petrol fiyatlarına düşüş olarak yansıdığını belirtiyor.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 6 yeni petrol sondaj kulesinin devreye girmesiyle ülkedeki toplam kule sayısı 750 oldu.

Petrolün varil fiyatı geçen hafta pazartesi günü, OPEC toplantısı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği gayrimeşru referandumun ardından 59,18 dolara tırmanarak Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 56,67 ile 56,79 dolar aralığının direnç, 56,43 ile 56,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.