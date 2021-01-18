Petrol fiyatları düşüşte
Petrol fiyatları koronavirüs salgının yarattığı endişeler ile geriledi
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Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, Çin ve ABD'de artan koronavirüs vakalarının yarattığı endişelere bağlı olarak geriledi.
Brent petrolün varili yüzde 1 civarı düşüşle 54,60 dolar ve NYMEX'de Batı Teksas petrolü de yüzde 0,8'lik düşüşle 52 doların hemen altındaişlem görüyor.
Analistler, ABD'de petrol ve gaz sondaj sayılarının son 8 haftadır artmaya devam etmesi de fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.