Petrol fiyatları düşüşte

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, Çin ve ABD'de artan koronavirüs vakalarının yarattığı endişelere bağlı olarak geriledi.



Brent petrolün varili yüzde 1 civarı düşüşle 54,60 dolar ve NYMEX'de Batı Teksas petrolü de yüzde 0,8'lik düşüşle 52 doların hemen altındaişlem görüyor.



Analistler, ABD'de petrol ve gaz sondaj sayılarının son 8 haftadır artmaya devam etmesi de fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.