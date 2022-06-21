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Petrol fiyatları güçlü taleple birlikte yükselişte

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatı, yaz dönemiyle birlikte güçlenen talebin etkisiyle yükseliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya'ya yönelik yaptırımların arz sıkışıklığının devam etmesine yol açtığı ortamda Ağustos vadeli Brent petrolünün varil fiyatı bugün 116,20 dolar seviyesini gördü.

ICE'de Ağustos vadeli Brent şu sıralarda düne göre 1,65 dolar artışla 115,78 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Ağustos vadeli Batı Teksas petrolü de 2,46 dolar yükselerek 110,46 dolar/varile çıktı.

Analistler, Çin'in COVID-9 tedbirlerini tamamen sona erdirmesi ile birlikte talebin daha da güçlenmesinin beklendiğini, ABD'de gelen uçuş sayısı ve yollardaki hareketlilik verilerninin de talebe ilişkin pozitif beklentileri desteklediğini vurguluyorlar.

Brent petrolünde ilk direnç noktasının 116,44 dolar/varil olduğuna dikkat çeken analistler, buranın geçilmesi halinde 117,50 dolar/varilin üzerinin hedeflenmesini bekliyorlar.