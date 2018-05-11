Petrol fiyatları hafif geriledi

11 Mayıs 2018

Uluslararası piyasada petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yaptırımlarının yol açacağı arz düşüşünün, başka üreticiler tarafından telafi edileceği umutları ile hafif geriledi.

Petrol fiyatlarının Kasım 2014'ten bu şana görülen en yüksek seviyeden geri dönmesinde İran'ın ABD'nin yaptırımlarının bu yıl üretim ve ihracatını etkilemeyeceği yönündeki açıklamaları da etkili oldu.

ICE'de dün 78 dolar/varili gören brent petrol bu sabah düne göre 17 cent düşüşle 77,30, Batı Teksas petrolü de düne göre 7 cent düşüşle 71,29 dolar/varilden işlem görüyor.

BofA Merrill Lynch dün yayınladığı raporda 2018 ve 2019 için ortalama petrol fiyatı tahminlerini 70 ve 75 dolar/varil olarak duyurmuş ve 2019 2. çeyrekte petrol fiyatının 90 dolar/varil seviyesini görmesini beklediklerini ifade etmişti.

Bofa ML raporunda, ayrıca İran'ın petrol ihracatının düşmesi ve OPEC'in arz kısıntkısını devam ettirmesi halinde petrol fiyatının 100 dolar/varil seviyesini görmesi riski bulunduğunu da belirtmişti.