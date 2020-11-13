Petrol fiyatları haftalık kazanım yolunda

Küresel ölçekte ekonomik toparlanma işaretlerinin zayıflaması, COVID-19 vakalarında görülen hızlı artışlar ve ABD ham petrol stoklarının haftalık 913 milyon varillik azalma beklentisine karşın 4,3 artması ile baskılanan Brent ve ABD hafif petrolü (WTI) fiyatları, Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği ve yüzde 90'ın üzerinde etkili olan COVID-19 aşısının oluşturduğu iyimser havaetkisiyle haftayı yüzde 8 civarı artışla tamamlama yolunda.

Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) küresel petrol talebinin 2021 yılının ortasına dek COVID-19 aşısı gelişmelerinden etkilenmeyeceğini talebin düşük kalacağını açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) sene başında planlandığını açıkladığı üretim kısıntısı gevşemelerinin iptal edilleceği öngörülüyor.