Petrol fiyatları haftaya 65 doların üzerinde başladı

ABD'de 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs yardım paketinin Temsilciler Meclisi7nden geçmesinin yarattığı iyimserlik petrol fiyatlarını yükseltti.



ICE'de Mayıs vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 65,93 dolara kadar yükselişin ardından Cuma gününe göre 1 doların üzerinde artışla 65,51 dolar seviyesinden işlem görüyor. Nisan vadeli Batı Teksas petrolünde ise fiyat 62,50 doların üzerinde.



Analistler, ABD'de teşvik paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçmesi, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarından pozitif haberlerin gelmeye devam etmesi ve Asya ekonomisinin iyileşmeye devam ettiğine işaret eden verilerin petrol fiyatlara destek verdiğini ifade ediyorlar.



Bununla birmikte OPEC+'nın 4 Mart'ta yapacağı toplantı piyasa tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. OPEC+'nın piyasaya daha fazla arz konusunda alabileceği kararlar petrol fiyatlarına yön verecek.