Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı

Uluslararası petrol piyasasında gözler Ukrayna-Rusya krizine ve 2015 İran nükleer anlaşmasına dönüş müzakerelerine çevrilmiş durumda.

İran'a ABD yaptırımlarını kaldıracak bir anlaşmanın 1,3 milyon varil İran petrolünün piyasaya getireceği endişeleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluştururken, Ukrayna-Rusya krizinde diplomasiye şans verileceği haberleri de fiyatları aşağı çekiyor.

Brent petrolü Cuma gününe göre yüzde 0,35 civarı düşüşle 91 doların hemen üzerinde işlem görüyor. ABD ham petrolü de 16 cent düşüşle 90 dolar seviyesinde.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin sıcak çatışmaya dönüşmesi halinde, İran petrolü piyasaya dönecek olsa da Brent petrolünde fiyatın 100 dolar/varili göreceğine inanıyorlar.

Analistler, petrol üreticisi Arap ülkelerinin üretimi OPEC+'nın öngördüğünden fazla artırmama kararlılıklarının da fiyatları bu çeyrekte 100 dolar taşıyabileceğini vurguluyorlar.