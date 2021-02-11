Petrol fiyatları kâr realizasyonlarıyla geriledi
Uluslararası piyasalarda 9 seanstır yükselen petrol fiyatları, kâr realizasyonlarının etkisiyle 61 doların altına geriledi.
Uluslararası piyasalarda vadeli petrol fiyatları, son günlerde yaşanan güçlü yukarı hareketin ardından gelen kar realizasyonları ile bir miktar düştü. Brent petrolünde fiyat son 9 seanstır yükseliyordu.
Petrol fiyatlarındaki gerilemede, yaşanan fiyat artışlarının Suudi Arabistan gibi üreticilerin arz kısıntılarını azaltmayı gündemlerine almalarını tetikleyebileceği endiğişeleri de etkili oldu.
ICE'de en yakın vadede petrol fiyatı 60,95 dolar/varil seviyesine kadar gerilemenin ardından düne göre 30 cent düşüşle 61,17 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.
NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 26 cent düşüşle58,42 domar/varil seviyesinde.
Analistler, Brent petrol fiyatının 61,27 dolar/varil seviyesinin üzerinde kalınamaması halinde petrol fiyatıhda 60,43 dolara doğru bir geri çekilme olabileceğine işaret ediyorlar. Fiyatın 61,27 doların üzerine yeniden topanmanması halind ise ilk hedef 61,43 dolar/ons direnci olacak.