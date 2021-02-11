Petrol fiyatları kâr realizasyonlarıyla geriledi

Uluslararası piyasalarda vadeli petrol fiyatları, son günlerde yaşanan güçlü yukarı hareketin ardından gelen kar realizasyonları ile bir miktar düştü. Brent petrolünde fiyat son 9 seanstır yükseliyordu.



Petrol fiyatlarındaki gerilemede, yaşanan fiyat artışlarının Suudi Arabistan gibi üreticilerin arz kısıntılarını azaltmayı gündemlerine almalarını tetikleyebileceği endiğişeleri de etkili oldu.

ICE'de en yakın vadede petrol fiyatı 60,95 dolar/varil seviyesine kadar gerilemenin ardından düne göre 30 cent düşüşle 61,17 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.



NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 26 cent düşüşle58,42 domar/varil seviyesinde.



Analistler, Brent petrol fiyatının 61,27 dolar/varil seviyesinin üzerinde kalınamaması halinde petrol fiyatıhda 60,43 dolara doğru bir geri çekilme olabileceğine işaret ediyorlar. Fiyatın 61,27 doların üzerine yeniden topanmanması halind ise ilk hedef 61,43 dolar/ons direnci olacak.