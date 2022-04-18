Petrol fiyatları nisan ayının zirvesinde
Ukrayna krizinin derinleşmesiyle yükselişini sürdüren petrol fiyatları 30 Mart 2022'den sonra gördüğü en yüksek seviyeyi gördü ve brent petrolün varili 113 dolar sınırına dayandı.
Petrol fiyatları, Ukrayna krizinin derinleşmesi sonucu önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım olasılığının artmasıyla üç haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.
Brent petrol vadeli işlemleri, yüzde 1 civarında artarak 112,79 dolar/varile çıkarak 30 Mart'taki 113,80 dolar/varil seviyesine yaklaştı.
ABD'de Batı Teksas petrol vadeli işlemelri yüzde 0,9 artarak 107,95 dolar/varili gördü.
AB hükümetleri geçen hafta, birlik yönetiminin Rusya'dan ham petrol ithalat yasağına dair taslak sunulduğunu söyledi ama diplomatlar Almanya'nın hemen bir ambargoyu aktif olarak desteklemediğini belirtti.