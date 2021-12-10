Petrol fiyatları Omicron endişeleriyle düşüyor

Ham petrol fiyatları, Omicron varyantının oluşturduğu talep tehdidine yönelik karamsarlıkla bugün aşağı yönlü hareket ediyor. Brent ham Kuzey Denizi petrolü Şubat ayı vadeli kontrat bugün en son 0,21 dolar düşüşle 74,21 dolardan işlem gördü. Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü Ocak ayı vadeli kontrat ise 0,16 dolar azalışla 70,78 dolar düzeyinden satış gerçekleştirdi.

COVID-19'un yeni Omicron varyamtı ilk olarak Güney Afrika'da keşfedilmişti. Ancak Avrupa da dâhil olmak üzere diğer birçok ülkeye yayılarak yeni seyahat, iş kısıtlamalarına ve petrol talebinde gerilemeye yol açtı.

Rystad Energy analistleri, geçen hafta, olası Omicron kilitlenmelerinin ve kısıtlamalarının ilk çeyrekte küresel petrol talebini 2,9 milyon varil/güne kadar düşürebileceğini ve toplam talebi de 98,6 milyon varil/gün'den 95,7 milyon varil/gün’e indirebileceğini söylüyor.

ANZ bankasındaki analistler bugün paylaştıkları piyasa raporunda, “Omicron varyantı kısa vadede talep için risk teşkil ediyor. Yenilenen sınır kısıtlamaları, tatil sezonunda jet yakıtı tüketimini etkileyebilir.” yorumunu iletiyor.

Ancak bazı piyasa katılımcıları, varyantın küresel talep üzerindeki etkisinin başlangıçta düşünülenden daha az şiddetli olacağını söylüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi Çarşamba günü, 3 Aralık'ta sona eren haftada ABD ham petrol stoklarının önceki haftaya göre 0,2 milyon varil azalarak 432,9 milyon varile gerilediğini ve son beş yıllık ortalamanın yaklaşık %7 altına düştüğünü bildirmişti.

EIA raporunda, ülkenin benzin stoklarında ise 3,9 milyon varillik bir artış yaşandığı aktarılmıştı.