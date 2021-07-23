Petrol fiyatları salgın endişesiyle baskılanıyor

Berent petrol fiyatları 74 doların hemen altındaki hareketlerini bugün de sürdürüyor. Dün 73,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 73,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,67 dolardan alıcı buldu.

Salgın kaynaklı talep endişelerinin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos itibarıyla petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararının da fiyatlara olumsuz yansımasının ardından petrol, hafta kapanışı öncesinde 70 dolar seviyesinin üzerine tutundu.

Öte yandan, COVID-19salgınında Delta varyantının özellikle aşılamanın aksadığı bölgelerde yayılması küresel ekonomi ve petrol talebindeki büyümeye ilişkin endişe yaratmaya devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky Kovid-19 virüsünün Delta varyantının, aşılama oranı düşük bölgelerde hızla yayıldığına, yeni vakaların yaklaşık yüzde 83’ünde virüsün bu türünün görüldüğüne işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 73,55 ile 73,79 dolar aralığının direnç, 73,31 ile 73,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.