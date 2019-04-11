Petrol fiyatları stok verisi ile geriledi, altın yatay

11 Nisan 2019

Avrupa (ECB) ve ABD Merkez bankalarının (Fed) para politikasını gevşetmeye yönelik açıklamalarının yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişelerini kuvvetlendirmesi ve küresel tahvil getirileri ile doları baskı altında tutmasının ardından, altın hafif gerilese de dün gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

Spot altının ons fiyatı dün 1,310.50 dolar ile 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 1,306.58 dolara geriledi.

Petrol fiyatları ise, ABD ham petrol stoklarının yaklaşık 17 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.4 düşüşle 71.44 dolara geldi.

Kaynak: Reuters