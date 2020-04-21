Petrol fiyatları yeniden ekside

21 Nisan 2020

DÜNYA Online

Küresel petrol fiyatları dünya genelinde giderek tam doluluk seviyesine ulaşan depolama kapasitesi nedeniyle dün tarihinin en sert günlük düşüşünü yaşadı. Bu sabah saatlerinde bir miktar toparlanarak 1,5 dolara kadar tırmanan mayıs vadeli ABD ham petrolü tekrar eksiye döndü.

Mayıs vadede tekrar artıya geçti

Saat 10:45 itibarıyla NYMEX Batı Teksas Petrolü (WTI) mayıs vadeli konratlar 4,5 dolar düzeyinde değerlenirken; Haziran vadesine ait kontratlar 20,40 dolar düzeyinde. Aynı dakikalarda brent petrolün varili için haziran vadesi 23,25 dolardan el değiştiriyor.

Vade değişimi petrol piyasasını çökertti

Petrol fiyatlarında yaşanan değer sert düşüşte petrol talebindeki düşüş ve arz fazlası sorunun yanı sıra vadeli piyasaların teknik özellikleri de etkili oldu. Bugün sona erecek olan Batı Teksas Petrolü (WTI) mayıs vadeli kontratını elinden çıkarmayan yatırımcıların Mayıs ayı başında kontrat üzerinde yazan petrolü teslim alması gerekiyor. Halihazırda haftalardır düşük seyreden fiyatları petrol stoklarını tarihi seviyelere taşıdığı için depolama sorunu yaşanıyor. Petrol depolamak için yer bulamayacak olan yatırımcılar, 2 hafta içinde bu petrolü teslim almamak için elindeki kontratı bir para karşılığında değil; üzerine para vermeyi göze alarak elinden çıkarmaya çalıştı.

Trump: Şimdi petrol almanın tam zamanı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı." yorumunda bulundu.





Trump, "ABD olarak, Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

OPEC+ kesintileri çare değil

Price Futures Group kıdemli piyasa analisti Phil Flynn, “Asıl sorun piyasayı kurtarmak için gelen süvarinin (OPEC+ arz kesintilerinin) zamanında yetişemeyecek olması. Şu anda kimse petrol istemiyor veya petrole ihtiyaç duymuyor” değerlendirmesini yapıyor.

Rystad Energy Petrol Piyasaları Direktörü Bjornar Tonhaugen ise “ABD’nin Cushing eyaletindeki depolama kapasitesinde kalan 21 milyon varillik alan gelecek haftalarda giderek tam kapasiteye ulaşacak” diyor.

Borsaları da aşağı çekti

Petrolde yaşanan rekor düşüşler başta Wall Street olmak üzere tüm dünyada enerji şirketleri için görünümü kötüleştirerek borsaları da aşağı çekti. New York borsası, ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına inmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 590 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,44 azalışla 23.650,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,79 kayıpla 2.823,16 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,03 azalışla 8.560,73 puana düştü.

Petrol piyasası çöktü!