Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları, Kuzey Irak’taki petrol sahalarına yönelik drone saldırıları ve sıkı arz koşullarının etkisiyle yükseldi. Sezonluk talep ve güçlü piyasa temelleri de fiyat artışlarını destekledi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 33 sent, yüzde 0,47 artışla varil başına 69,85 dolara, ABD Batı Teksas ham petrolü ise 36 sent, yüzde 0,54 artışla 68,90 dolara yükseldi.

Rus petrolünde tavan fiyat düşürüldü

AB, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya yönelik 18'nci yaptırım paketini onayladı. Diplomatların aktardığına göre, son paketle birlikte G7’nin Rus ham petrolü için uyguladığı fiyat tavanı 60 dolardan 47,6 dolara indirildi.

İran destekli milislerin sorumlu tutulduğu, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarına yönelik dört günlük drone saldırıları da piyasaları etkiledi. Saldırılar, bölgenin petrol üretimini yaklaşık yarıya düşürerek günlük 280 bin varilden 140-150 bin varil aralığına geriletti. Henüz hiçbir grup saldırıları üstlenmedi.

Saldırılara rağmen, Irak merkezi hükümeti perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye'ye olan petrol ihracatının iki yıl aradan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.

Güçlü talep devam ediyor

Küresel talep güçlü seyrini sürdürüyor. JPMorgan, Temmuz’un ilk iki haftasında günlük ortalama petrol tüketiminin 105,2 milyon varile ulaştığını ve bu rakamın geçen yıla göre 600 bin varil arttığını bildirdi. ABD ham petrol stokları da geçen hafta beklentilerin çok üzerinde, 3,9 milyon varil azaldı.

Analisti Anh Pham, bu hafta petrol fiyatlarının OPEC+ arz artışlarının ABD'deki güçlü sezonluk taleple dengelenmesi sayesinde istikrarlı kaldığını söyledi.