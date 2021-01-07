Petrol fiyatlarına Suudi Arabistan desteği sürüyor

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 2 ay için günlük 1 milyon varil kısma kararı uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarına destek vermeye devam ediyor. ABD'de API'nın ardından DOE verilerinin de ham petrol stoklarında düşüşe işaret etmesi petrol fiyatlarını yukarı çekti.



Bu sabah ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 36 cent artışla 54,66 dolar, NYMEX'de Batı Tekas petrolünün varil fiyatı 39 cent yükselişle 51,02 dolar seviyesinde.



Analistler, Biden döneminde ABD'nin ham petrol üretimini azaltacak düzenlemelerin gündeme gelebileceği endişelerinin etkisi ile Batı Teksas petrolünde yukarı hareketin devam edebileceğini işaret ediyorlar.



Ancak Batı Teksas petrolünün varil fiyatında yükselişin Amerikalı petrol şirketlerini arzı artırmaya teşvik etmesinde de endişe ediliyor.