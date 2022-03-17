Petrol fiyatlarında artış yüzde 5'i aştı

Fed'in dün sona eren FOMC toplantısında faiz artırımını beklenen seviyede tutması uluslararası piyasalarda altın fiyatını yukarı çekti. Fed, faizleri beklentilere paralel olarak 25 baz puan yükseltti ve yılın geri kalanında her toplantıda bu seviyede artışa gidileceğini belirterek enflasyonla yoğun bir mücadele başlattığının sinyalini verdi.

Petrol fiyatları, IEA'nın açıklamasıyla yukarı döndü

Petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaların Rus ham petrolünde Nisan ayından itibaren 3 milyon varile yakın kayıp yaşayabileceğini açıklamasının ardından yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı art arda üç seansta gerilemesinin ardından bugün yüzde 5'in üzerinde yükselişle 103 dolar sınırına geldi. Brent petrolün varili dün 96 dolara kadar gerilemişti.

Altın fiyatlarında sınırlı artış

Faiz artırımlarının devam edeceği mesajı verilmekle birlikte Rusya-Ukrayna savaşının enflasyon ve büyüme üzerine etkileri konusunda yapılan uyarıların Fed'in enflasyon ile mücadelede daha agresif olmasının önüne geçtiği değerlendirmeleri altın fiyatına destek verdi.

Fed'in yılın geri kalanındaki 6 FOMC toplantısında 25'er bas puanlık faiz indirimine gitmesinin enflasyonun kontrol altına alınması için yeterli olmayabileceğinden endişe eden yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altında kalmayı sürdürüyorlar.

Dün Fed kararı sonrası bir ara 1900 dolar/ons seviyesinin altını test eden spot altın gün ortasına doğru düne göre yüzde 0,7 civarı artışla 1940 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, altın fiyatının 1960-1980 dolar/ons bandını yeniden test etme olasılığının bulunduğunu belirtirken, destek olarak 1900-1890 dolar/ons aralığını göstermeye devam ediyorlar.

Dolar/TL, 14,70'i test etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Türkiye ekonomisine ilk ve en belirgin etkisinin hissedildiği petrol fiyatları iki ülke arasında kalıcı bir ateşkese yönelik beklentiler yaratan açıklamalarla gerilerken dolar/TL'deki yükselişi de aynı nedenden durdu. Dolar/TL bu hafta en yüksek 14.9950'yi test edip en düşük 14.53'e kadar geriledikten sonra bu sabah 14,70'i üzerine çıktı. Kur sonrasında 14,65-14,70 arasına seyrediyor. Euro/TL ise 16,20'lerin hemen başında.

Dünya borsaları yükselişte

Fed Başkanı Powell'ın faiz artırımlarının ABD ekonomisinde resesyona yol açmayacağı değerlendirmesinin de desteği ile dün Wall Street'te yaşanan önemli yükselişlerin ardından bu sabah ABD vadeli endeksleri karışık seyir izliyor.

Asya borsaları, Japonya ve Hong Kong öncülüğünde yükselerek Wall Street'teki yükselişleri takip etti. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2,5 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı.

Avrupa hisse piyasaları ABD Merkez Bankası Fed'in beklenen şekilde faizleri artırmasının ardından Wall Street'te görülen kazanımlara paralel olarak yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinde ilerleme sağlanabileceğine dair beklentiler risk iştahının artmasına destek sağladı.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi .STOOXX %0.5 yükseldi ve Mart'ta gördüğü kayıpları telafi etmeye hazırlanıyor.

Wall Street'te Fed'in faiz artırımına gitmesinin ardından yükseliş görülürken, yatırımcılar merkez bankasının uzun süredir beklendiği gibi para politikasını sıkılaştırmaya başlamasını değerlendiriyor.

Fed, faizleri beklentilere paralel olarak 25 baz puan yükseltti ve yılın geri kalanında her toplantıda bu seviyede artışa gidileceğini belirtti.

ABD'de tahvil getiri eğrisi düzleşti

ABD Hazine tahvil getirileri Fed'in politika faizi oranlarını 2018'den bu yana ilk kez artırmasıyla üç yılın zirvesine yaklaşacak kadar yükselmesinin ardından soluklandı. Kısa vadeli tahvil getirilerinde, uzun vadeye kıyasla daha fazla artış görülmesi tahvil getiri eğrisinin düzleşmesine yol açtı.

ABD'nin iki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Fed'in faiz kararının ardından yüzde 2,002'ye kadar yükseldi ve sonrasında yüzde 1,9235'e geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 2,2406'ya yükseldi ve sonrasında yüzde 2,1545'e geriledi.